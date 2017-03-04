Головкин вошел в ТОП-5 непобежденных боксеров по версии Box Nation
Сайт BoxNation.com, опираясь на количество боев на
профи-ринге, опубликовал свой список лучших непобежденных действующих боксеров, сообщает Sports.kz.
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Казахстанский средневес Геннадий Головкин, имея статистику 36−0, 33 КО, занял четвертое место. Лучшей победой GGG журналисты издания назвали победу над Давидом Лемье, а самым близким боем — поединок с Кассимом Оумой. Свой ближайший бой Головкин проведет 18 марта в
Полностью рейтинг Box Nation выглядит так:
1. Роман Гонсалес (46−0)
2. Ваенхонг Менайотин (45−0)
3. Деонтей Уайлдер (38−0)
4. Геннадий Головкин (36−0)
5. Майки Гарсия (36−0)
6. Хильберто Рамирес (34−0)
7. Дэнни Гарсия (33−0)
8. Терри Флэнаган (32−0).
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