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https://sport.mail.ru/news/boxing/28971643/
4 марта 2017, 18:21 | Бокс | Sports.kz

Головкин вошел в ТОП-5 непобежденных боксеров по версии Box Nation

Сайт BoxNation.com, опираясь на количество боев на профи-ринге, опубликовал свой список лучших непобежденных действующих боксеров, сообщает Sports.kz.

Сайт BoxNation.com опираясь на количество боев на <nobr>профи-ринге</nobr> опубликовал свой список лучших непобежденных действующих боксеров сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстанский средневес Геннадий Головкин, имея статистику 36−0, 33 КО, занял четвертое место. Лучшей победой GGG журналисты издания назвали победу над Давидом Лемье, а самым близким боем — поединок с Кассимом Оумой. Свой ближайший бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).

Полностью рейтинг Box Nation выглядит так:
1. Роман Гонсалес (46−0)
2. Ваенхонг Менайотин (45−0)
3. Деонтей Уайлдер (38−0)
4. Геннадий Головкин (36−0)
5. Майки Гарсия (36−0)
6. Хильберто Рамирес (34−0)
7. Дэнни Гарсия (33−0)
8. Терри Флэнаган (32−0).

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