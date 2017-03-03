Гарсия оказался тяжелее Турмана
В эти выходные в
Нью-Йорке состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет объединительный бой в полусреднем весе между чемпионом мира по версии WBC Дэнни Гарсией (33−0, 19 КО) и обладателем чемпионского пояса по версии WBA Китом Турманом (27−0, 22 КО).
Сегодня, 3 марта, состоялась официальная церемония взвешивания, приуроченная к мероприятию. По её итогам спортсмены показали почти что равный вес: Дэнни Гарсия — 66,450 кг, а Кит Турман — 66, 330 кг.
Добавим, что в андеркарде поединка состоится бой
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