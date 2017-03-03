Гарсия оказался тяжелее Турмана

Сегодня, 3 марта, состоялась официальная церемония взвешивания, приуроченная к мероприятию. По её итогам спортсмены показали почти что равный вес: Дэнни Гарсия — 66,450 кг, а Кит Турман — 66, 330 кг.



Добавим, что в андеркарде поединка состоится бой экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Чеда Доусона, которому предстоит сразиться с Анджеем Фонфарой.