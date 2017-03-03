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3 марта 2017, 21:07 | Бокс | Чемпионат.com

Хэй перевесил Беллью

Завтра, 4 марта, на лондонской «О2 Арена» состоится большой вечер бокса. Главным его событием станет поединок между экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем (28−2, 26 КО) и чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тони Беллью (28−2−1, 18 КО).

В канун противостояния боксёры прошли церемонию взвешивания. По её итогам Хэй перевесил своего оппонента на пять килограммов. Стрелка весов под Беллью показала 96,9 кг, в то время как вес Хэя составил 101,9 кг.

По завершении процедуры Хэй заявил, что завтра Беллью познает силу удара в супертяжёлом весе.

«Завтра он узнает, что значит пропустить удар в супертяжёлом весе, это совершенно другой вид спорта, и он к этому не готов», — цитирует Хэя SkySports.
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