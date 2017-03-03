Хэй перевесил Беллью

В канун противостояния боксёры прошли церемонию взвешивания. По её итогам Хэй перевесил своего оппонента на пять килограммов. Стрелка весов под Беллью показала 96,9 кг, в то время как вес Хэя составил 101,9 кг.



По завершении процедуры Хэй заявил, что завтра Беллью познает силу удара в супертяжёлом весе.



«Завтра он узнает, что значит пропустить удар в супертяжёлом весе, это совершенно другой вид спорта, и он к этому не готов», — цитирует Хэя SkySports.