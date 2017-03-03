Леффлер рассказал о перспективах Головкина после победы над Джейкобсом
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер в интервью Boxingscene.com поделился мыслями о перспективах своего подопечного, сообщает Sports.kz.
— Очевидно, если Геннадий успешно выступит 18 марта, перед ним откроется множество дверей. Думаю, сейчас, наконец, большие имена — те, кто раньше избегал боя с ним, захотят встретиться с Головкиным в ринге. Бой Головкин — Канело станет самым большим событием в спорте. Фанаты и журналисты требуют этого поединка. Если Канело также будет успешен, это будет большой бой. Если Сондерс готов для объединительного боя, это также будет отличный поединок. Это давняя мечта Геннадия — объединить все пояса в среднем весе, чтобы считаться настоящим чемпионом. Если Чавес огорчит Канело, его бой с Головкиным также будет хорошим — мы уже пытались организовать его раньше, — сказал Лёффлер.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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