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https://sport.mail.ru/news/boxing/28962970/
3 марта 2017, 16:47 | Бокс | Vesti.kz

Тренер прокомментировал видео с тренировками 19-летнего Геннадия Головкина

Известный казахстанский тренер Галым Кенжебаев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о работе на любительском ринге с Геннадием Головкиным и прокомментировал набравшее популярность в Сети видео.

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— Галым Калиевич, в интернете набрало популярность видео, где Вы проводите тренировку в ринге с Геннадием Головкиным. Расскажите, в какой период Вы работали с нынешним чемпионом мира среди профессионалов?

— Работал я с ним с 1999 по 2004 год и знаком с ним с того времени. Даже чуть раньше познакомились.

— Судя по видео, Геннадий и в 19 лет крепко бил.

— Он талантливый. У него хорошо удары поставлены, быстрый и физически одаренный, способный парень — талант!

— Сейчас, если сравнить того Головкина и нынешнего, суперзвезду, в чем он заметно вырос?

— Естественно, он вырос как мужчина. За плечами у него огромный опыт, он целенаправленно работает в профессиональном боксе. С тех пор он сменил весовую категорию и, что удивительно, продолжает прогрессировать даже сейчас. У Геннадия огромный потенциал.

— А если попытаться вспомнить тот 2001 год, то что это за могла быть тренировка?

— Сборов и тренировок было много. Занимались каждый день. Он был и в молодежной сборной Казахстана, и в национальной, а потом позже перешел в профессионалы. Вспомнить конкретно ту тренировку сложно. Каждый день были двухразовые тренировки — утром и вечером — постоянно работали.

Напомним, ранее в Сети появилось видео тренировки нынешнего казахстанского чемпиона мира среди профессионалов Геннадия Головкина, которому тогда было 19 лет. Работал он в ринге с Галымом Кенжебаевым, занимающим сейчас пост тренера молодежной сборной страны.

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