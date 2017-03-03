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https://sport.mail.ru/news/boxing/28962911/
3 марта 2017, 16:36 | Бокс | Sports.kz

Экс-соперник Мэйвезера уверен, что Джейкобс готов к Головкину

Американский боксер Андре Берто (31−4, 24 КО) в интервью EsNews поделился ожиданиями от боя своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) в бою против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Андре</span> <span class=error>Берто</span> (31−4 24 КО) в интервью EsNews поделился ожиданиями от боя своего соотечественника <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−1 29 КО) в бою против <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Джейкобс в великолепной форме, он готов к бою с Головкиным. Он здорово поработал в лагере, сейчас он быстрее и сильнее, у него хороший удар, — сказал Берто.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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