Экс-соперник Мэйвезера уверен, что Джейкобс готов к Головкину

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— Джейкобс в великолепной форме, он готов к бою с Головкиным. Он здорово поработал в лагере, сейчас он быстрее и сильнее, у него хороший удар, — сказал Берто.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.