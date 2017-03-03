Экс-соперник Мэйвезера уверен, что Джейкобс готов к Головкину
Американский боксер Андре Берто (31−4, 24 КО) в интервью EsNews поделился ожиданиями от боя своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) в бою против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Джейкобс в великолепной форме, он готов к бою с Головкиным. Он здорово поработал в лагере, сейчас он быстрее и сильнее, у него хороший удар, — сказал Берто.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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