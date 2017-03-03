Фируза Шарипова прошла официальное взвешивание перед четвертым боем в карьере

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Соперницы уложились в рамки второго полулегкого веса — 58,950 килограмма. Так, Шарипова показала на весах 58,9 килограмма, оказавшись на 200 граммов тяжелее Чернобородовой.

Бой Шариповой и Чернобородовой пройдет 4 марта в российском городе Балашихе (Московская область). Для 22-летней казахстанки этот поединок станет четвертым в карьере — на ее счету две победы (одна нокаутом) и одно поражение. Для Чернобородовой предстоящий бой станет дебютом в профессионалах.