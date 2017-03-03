Американский средневес ставит на Джейкобса в бою с Головкиным

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— Головкин — GGG? Я ставлю на Джейкобса. Я знаю этого парня, мы встречались с ним на любительском уровне. Он живучий, постоянно бьет и поэтому заслуживает победы, — считает Герреро.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.