Американский средневес ставит на Джейкобса в бою с Головкиным
Американский боксер Фернандо Герреро (28−4, 20 КО) в интервью Barbershop Conversations сделал прогноз на бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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— Головкин — GGG? Я ставлю на Джейкобса. Я знаю этого парня, мы встречались с ним на любительском уровне. Он живучий, постоянно бьет и поэтому заслуживает победы, — считает Герреро.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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