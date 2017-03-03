Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28961059/
3 марта 2017, 14:37 | Бокс | Sports.kz

Американский средневес ставит на Джейкобса в бою с Головкиным

Американский боксер Фернандо Герреро (28−4, 20 КО) в интервью Barbershop Conversations сделал прогноз на бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Герреро</span> (28−4 20 КО) в интервью Barbershop Conversations сделал прогноз на бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Головкин — GGG? Я ставлю на Джейкобса. Я знаю этого парня, мы встречались с ним на любительском уровне. Он живучий, постоянно бьет и поэтому заслуживает победы, — считает Герреро.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
02 марта

«Трактор» - «Барыс» 1:2 ОТ. Шансов стало больше

Голландские СМИ восхитились талантом юного казахстанского нападающего

КХЛ никогда не снимет дисквалификацию с Рыспаева