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https://sport.mail.ru/news/boxing/28960364/
3 марта 2017, 14:02 | Бокс | Р-Спорт

Денис Лебедев: Вердикт WBC об отстранении делает Поветкина сильнее

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Решение WBC отстранить Александра Поветкина от боев по своей версии делает россиянина только сильнее, заявил агентству «Р-Спорт» чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев.

WBC в пятницу сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок из-за положительных допинг-тестов.

«Буквально вчера мы с Сашей тренировались в зале бокса. Санек не отступил от тренировок, он работает в спортзале. Пока в свободном режиме, без плана, но практически каждый день. На мой взгляд, эта ситуация делает его сильнее. Он не агрессивный человек, но когда дело доходит до поединка, то все меняется», — сказал Лебедев по телефону.
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