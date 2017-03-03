Денис Лебедев: Вердикт WBC об отстранении делает Поветкина сильнее

WBC в пятницу сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок из-за положительных допинг-тестов.

«Буквально вчера мы с Сашей тренировались в зале бокса. Санек не отступил от тренировок, он работает в спортзале. Пока в свободном режиме, без плана, но практически каждый день. На мой взгляд, эта ситуация делает его сильнее. Он не агрессивный человек, но когда дело доходит до поединка, то все меняется», — сказал Лебедев по телефону.