Зимин: Отстранение Поветкина умышленное, WBC не хочет, чтобы он занимал высшие места

WBC в пятницу сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок. В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с американцем Деонтеем Уайлдером проба россиянина показала наличие в организме следов мельдония. В декабре перед боем с канадцем Бермейном Стиверном допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил «Р-Спорт», что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой».

«Справедливость должна восторжествовать, я в это верю, потому что Саша достоин справедливого решения. Мне кажется, что это отстранение Саши — оно умышленное, осознанное, запланированное, чтобы исключить его, и чтобы он не мешал другим известным боксерам. Не хотят, чтобы Саша встал на самую высокую точку пьедестала, а он способен на это», — сказал Зимин по телефону агентству «Р-Спорт».

Рябинский в пятницу сообщил «Р-Спорт», что Поветкин будет проводить бои по другим версиям, а через год попытается восстановить свои права в WBC.

«Посмотрим, как будут события развиваться. WBC или WBA — разницы нет, нужно побеждать в WBA, и потом уже выходить в WBC. Самый лучший вариант — пройти там, где его допустят, выиграть в WBA, например, а потом претендовать на WBC. Если он будет чемпионом WBA, это будет значить, что он чистый, без всяких дополнительных обследований, там же будут проверять, тогда и автоматом в WBC можно будет переходить. Нужно ходатайствовать за выступление в WBA, бороться, я так считаю», — добавил экс-тренер боксера.

Бывший тренер Поветкина также отметил, что очень переживает за боксера и надеется на хороший исход. «Я очень болезненно отношусь к этой ситуации, болею за Сашу и поддерживаю его. Надеюсь, он докажет свою правоту», — подчеркнул Зимин.