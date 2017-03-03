Арбачаков: Не исключено, что в деле об отстранении Поветкина имеет место политика

WBC в пятницу сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок. В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с американцем Деонтеем Уайлдером проба россиянина показала наличие в организме следов мельдония. В декабре перед боем с канадцем Бермейном Стиверном допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил «Р-Спорт», что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой».

«Со стороны эта ситуация не такая простая, ведь Поветкин делал независимую экспертизу, результаты которой оказались отрицательными. Я бы сказал, что это какие-то абсолютно непонятные процессы. Тот факт, что его отстранили от участия на неопределенный срок, я думаю, получит развитие только с помощью судебных дел. Политика здесь тоже присутствует, я так думаю, если посмотреть на все, что происходит, спорт это тоже затрагивает. Не исключено, что политические моменты в деле Поветкина тоже есть», — сказал Арбачаков по телефону.

«Его возвращение на ринг и психологически, и физически будет зависеть от него самого. Если он будет поддерживать форму и если у него будет желание продолжать спортивную карьеру, то все у него получится, и он сможет дальше выступать. Здесь все будет зависеть от того, хватит ли ему терпения, ведь срок дисквалификации даже неизвестен. Думаю, он должен решить — ждать ему и поддерживать форму, надеяться на торжество справедливости или нет», — добавил собеседник агентства.