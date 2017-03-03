Арбачаков: Не исключено, что в деле об отстранении Поветкина имеет место политика
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Не исключено, что в деле об отстранении провалившего допинг-тест российского боксера Александра Поветкина имеет место политика, заявил агентству «Р-Спорт» экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Юрий Арбачаков.
WBC в пятницу сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок. В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с американцем Деонтеем Уайлдером проба россиянина показала наличие в организме следов мельдония. В декабре перед боем с канадцем Бермейном Стиверном
«Со стороны эта ситуация не такая простая, ведь Поветкин делал независимую экспертизу, результаты которой оказались отрицательными. Я бы сказал, что это
«Его возвращение на ринг и психологически, и физически будет зависеть от него самого. Если он будет поддерживать форму и если у него будет желание продолжать спортивную карьеру, то все у него получится, и он сможет дальше выступать. Здесь все будет зависеть от того, хватит ли ему терпения, ведь срок дисквалификации даже неизвестен. Думаю, он должен решить — ждать ему и поддерживать форму, надеяться на торжество справедливости или нет», — добавил собеседник агентства.
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