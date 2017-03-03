Тренер: Боксер Поветкин может выступать на высоком уровне еще пять лет

В пятницу утром стало известно, что Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на $250 тыс. Решение связано с положительной допинг-пробой, содержащей остарин, взятой 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Сообщается, что WBC рассмотрит возможность снятия отстранения, если результаты тестов, взятые в рамках индивидуального протокола Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), будут отрицательными. Также сообщается, что WBC даст россиянину возможность представить дополнительные доказательства относительно результатов его допинг-пробы на остарин.

«Для тяжеловеса у него еще есть пять лет, в течение которых он может поработать. Но это возможно при правильной работе, без перегрузок — его нужно вести правильно, чтобы он нигде не сорвался. Но такие скандальные набросы, являющиеся надуманными, подрывают и силы, и уверенность, — сказал Зимин. — Как спортсмен он привык преодолевать трудности, но физические проблемы переносит легче, чем психологические».

«Опыт у него для проведения боев на самом высоком уровне достаточный. У него есть возможности и большие шансы выиграть звание чемпиона, что он бы и сделал, если бы не все эти скандальные вещи. Он может это реализовать, поскольку физически прибавил, постоянно работает над собой. Он живет боксом», — добавил тренер.