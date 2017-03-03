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https://sport.mail.ru/news/boxing/28959326/
3 марта 2017, 13:06 | Бокс | ТАСС

Тренер: Боксер Поветкин может выступать на высоком уровне еще пять лет

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский боксер 37-летний Александр Поветкин может выступать на высоком уровне еще пять лет, что возможно при правильной работе. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Поветкина Александр Зимин.

По словам Александра Зимина это возможно при правильной работе без перегрузок. Увеличить
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В пятницу утром стало известно, что Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на $250 тыс. Решение связано с положительной допинг-пробой, содержащей остарин, взятой 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Сообщается, что WBC рассмотрит возможность снятия отстранения, если результаты тестов, взятые в рамках индивидуального протокола Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), будут отрицательными. Также сообщается, что WBC даст россиянину возможность представить дополнительные доказательства относительно результатов его допинг-пробы на остарин.

«Для тяжеловеса у него еще есть пять лет, в течение которых он может поработать. Но это возможно при правильной работе, без перегрузок — его нужно вести правильно, чтобы он нигде не сорвался. Но такие скандальные набросы, являющиеся надуманными, подрывают и силы, и уверенность, — сказал Зимин. — Как спортсмен он привык преодолевать трудности, но физические проблемы переносит легче, чем психологические».

«Опыт у него для проведения боев на самом высоком уровне достаточный. У него есть возможности и большие шансы выиграть звание чемпиона, что он бы и сделал, если бы не все эти скандальные вещи. Он может это реализовать, поскольку физически прибавил, постоянно работает над собой. Он живет боксом», — добавил тренер.
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