Тренер: Боксер Поветкин может выступать на высоком уровне еще пять лет
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский боксер 37-летний Александр Поветкин может выступать на высоком уровне еще пять лет, что возможно при правильной работе. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Поветкина Александр Зимин.
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В пятницу утром стало известно, что Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на $250 тыс. Решение связано с положительной
«Для тяжеловеса у него еще есть пять лет, в течение которых он может поработать. Но это возможно при правильной работе, без перегрузок — его нужно вести правильно, чтобы он нигде не сорвался. Но такие скандальные набросы, являющиеся надуманными, подрывают и силы, и уверенность, — сказал Зимин. — Как спортсмен он привык преодолевать трудности, но физические проблемы переносит легче, чем психологические».
«Опыт у него для проведения боев на самом высоком уровне достаточный. У него есть возможности и большие шансы выиграть звание чемпиона, что он бы и сделал, если бы не все эти скандальные вещи. Он может это реализовать, поскольку физически прибавил, постоянно работает над собой. Он живет боксом», — добавил тренер.
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