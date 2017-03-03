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https://sport.mail.ru/news/boxing/28959097/
3 марта 2017, 13:17 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Я очень хочу, чтобы Чавес-младший победил Альвареса

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) выразил надежду, что мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший победит своего соотечественника Сауля «Канело» Альвареса, сообщает boxingscene.com.

GGG считает что Канело сильнее соперника. Увеличить
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«Я уважаю Чавеса-младшего больше, потому что “Канело” показал мне свое лицо. Он слишком много болтает. Слишком много. Он отдал мне свой пояс… Чавес не такой… Я думаю, что “Канело” победит, но я серьезно очень бы хотел, чтобы победителем стал Чавес», — сказал Головкин.

Напомним, ранее GGG сделал прогноз на этот бой, отметив, что Чавес-младший продержится против Альвареса два-три раунда.
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