Головкин: Я очень хочу, чтобы Чавес-младший победил Альвареса

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«Я уважаю Чавеса-младшего больше, потому что “Канело” показал мне свое лицо. Он слишком много болтает. Слишком много. Он отдал мне свой пояс… Чавес не такой… Я думаю, что “Канело” победит, но я серьезно очень бы хотел, чтобы победителем стал Чавес», — сказал Головкин.