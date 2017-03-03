Головкин: Я очень хочу, чтобы Чавес-младший победил Альвареса
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) выразил надежду, что мексиканец Хулио Сезар
Чавес-младший победит своего соотечественника Сауля «Канело» Альвареса, сообщает boxingscene.com.
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Напомним, ранее GGG сделал прогноз на этот бой, отметив, что
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