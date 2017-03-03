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Ставки на то, что Джошуа выиграет поединок принимаются из расчета 1×1.40 (месяц назад — 1×1.44), на победу Владимира — 1×3.0 (в конце января — 1×2.75). Котировки на маловероятную ничью в поединке двух панчеров остались на прежнем уровне — 1×29. Ставки на то, что бой продлится все 12 раундов, оцениваются как и месяц назад — 1×3.5. Тоже касается и котировок на досрочное завершение поединка — 1×1.28.

Ставка на досрочную победу Джошуа чуть подросла: 1×1.61 — по состоянию на 2-е марта, против 1×1.67 — на конец февраля. Нокаут от Владимира сейчас идет с коэффициентом 1×4.33 (месяц назад — 1×4.0).

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко — Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.