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https://sport.mail.ru/news/boxing/28958349/
3 марта 2017, 12:27 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский нокаутер Али Ахмедов встретится с бывшим соперником Дмитрия Чудинова и Хассана Н’Дам Н’Жикама

21-летний казахстанский боксер полутяжелого веса Али Ахмедов в шестом профессиональном бою встретится с 26-летним Патриком Менди из Гамбии, передает корреспондент Vesti.kz.

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— 11 марта я должен был боксировать в Лондоне, но тот вечер бокса перенесли на апрель. Хотят сделать более крупное шоу. А я буду боксировать в Варшаве, в Польше. Мой соперник — Патрик Менди из Гамбии. Стоит на 50-й позиции в мире. Бой будет восьмираундовый.

— Изучал его уже?

— Да, я посмотрел его. Опытный боец. Много титульных боев провел. Вничью с Дмитрием Чудиновым из России. Потом боксировал с британцем Каллумом Смитом. Проиграл нокаутом. Встречался с французом Хассаном Н`Жикамом, который выступал на последней Олимпиаде. С ним все раунды отбоксировал.

— Крепкий соперник…

— Да, он досрочно, можно сказать, не проигрывал. Входит в ТОП-50. Непростой парень.

По словам боксера, он 8 марта вылетает в Польшу, а 11 числа уже встретится с Менди на ринге. Что касается других участников вечера бокса в Варшаве, то ожидается как минимум 10 боев.

Напомним, на счету 21-летнего Али Ахмедова пять победных боев на профессиональном ринге (четыре встречи выиграны досрочно). В своем последнем поединке казахстанец по очкам победил Владимира Харкевича из Беларуси. После боя стало известно, что Ахмедов боксировал с травмой.

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