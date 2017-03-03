Русский витязь остался без перчаток
Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс. WBC привел в исполнение решение от августа 2016 года об отстранении Поветкина в случае провала
допинг-теста в течение ближайшего года.
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Александр Поветкин, проваливший
«В соответствии с решением WBC от 17 августа 2016 года господин Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок.
Поветкин должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов, — говорится в сообщении официального сайта организации.
Адвокат Алексей Карпенко, представляющий интересы российского боксера сообщил, что такое решение предсказуемо.
«Решение WBC является предсказуемым с учетом декабрьского теста на остарин. Так поступает любая федерация в любом виде спорта, WBC же говорил, что сделает это в своем августовском решении по мельдонию, если у Саши будет еще один положительный тест на запрещенный препарат.
Мы в контакте с WBC, ведем расследование, как остарин попал в организм Саши, а также собираем экспертные мнения.
После завершения этой работы представим нашу позицию в WBC, надеюсь, нас услышат, — цитирует Карпенко ТАСС.
Непростые взаимоотношения боксера с запрещенными веществами продолжаются уже почти год.
21 мая 2016 года Поветкин должен был провести поединок с американским боксером Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе, однако бой сорвался
Напомним, что мельдоний вошел в список запрещенных препаратов 1 января 2016 года, в результате чего в начале года многие российские спортсмены сдали положительный тест
Но, несмотря на доводы Поветкина, Уайлдер отказался от проведения боя. 31 мая был опубликован отрицательный результат дополнительной пробы, взятой 17-го числа того же месяца, что также не склонило американского боксера согласиться на защиту своего титула.
В августе WBC объявил, что в случае еще одного положительного результата теста на допинг в течение ближайшего года Поветкин будет отстранен и лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.
Следствием последнего
Противостояние Поветкина и Стиверна в Екатеринбурге сорвалось буквально в день боя, когда утром пришли новости о положительном результате пробы «А» от 6 декабря, в которой было обнаружено запрещенное вещество остарин. Команда Стиверна сразу отменила бой, и канадцу срочно нашли замену в лице француза Жоана Дюопа, которого Александр нокаутировал в шестом раунде.
Вскрытая по требованию Поветкина проба «Б» от 6 декабря также дала положительный результат.
Следствием обнаружения остарина в организме боксера стало исключение Поветкина из рейтингов ведущих боксерских организаций. К WBC присоединилась Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирная боксерская организация (WBO).
Параллельно с положительным тестом на остарин вновь всплыло дело о мельдонии, которое, казалось, было уже закрыто.
13 февраля 2017 года коллегия присяжных заседателей суда Южного округа штата
Карпенко заявил, что Александр оспорит решение суда.
«В судебном деле с Деонтеем Уайлдером открылся ряд интереснейших фактов, не могу пока говорить о них публично. Они достойны пера Джона Гришэма. Мы уверены в несправедливости вердикта присяжных и будем его оспаривать по нескольким направлениям. На следующей неделе подаем первое ходатайство», — приводит слова юриста ТАСС.
37-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года, чемпиона мира по версии WBA с 2011 по 2013 год. Провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу. Единственное поражение российский боксер потерпел от украинца Владимира Кличко в поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям четырех организаций — WBA, IBF, WBO и IBO.
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