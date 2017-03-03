Русский витязь остался без перчаток

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Александр Поветкин, проваливший допинг-тест в декабре прошлого года, отстранен WBC на неопределенный срок. Россиянин также будет вынужден заплатить штраф в размере $250 тыс.

«В соответствии с решением WBC от 17 августа 2016 года господин Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок.

Поветкин должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов, — говорится в сообщении официального сайта организации.

Адвокат Алексей Карпенко, представляющий интересы российского боксера сообщил, что такое решение предсказуемо.

«Решение WBC является предсказуемым с учетом декабрьского теста на остарин. Так поступает любая федерация в любом виде спорта, WBC же говорил, что сделает это в своем августовском решении по мельдонию, если у Саши будет еще один положительный тест на запрещенный препарат.

Мы в контакте с WBC, ведем расследование, как остарин попал в организм Саши, а также собираем экспертные мнения.

После завершения этой работы представим нашу позицию в WBC, надеюсь, нас услышат, — цитирует Карпенко ТАСС.

Непростые взаимоотношения боксера с запрещенными веществами продолжаются уже почти год.

21 мая 2016 года Поветкин должен был провести поединок с американским боксером Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе, однако бой сорвался из-за того, что проба российского спортсмена от 27 апреля 2016 года дала положительный результат на мельдоний.

Напомним, что мельдоний вошел в список запрещенных препаратов 1 января 2016 года, в результате чего в начале года многие российские спортсмены сдали положительный тест из-за продолжительного срока вывода препарата из организма. Однако почти все были впоследствии оправданы, приведя доказательства того, что мельдоний употреблялся еще до включения его в запретный список.

Но, несмотря на доводы Поветкина, Уайлдер отказался от проведения боя. 31 мая был опубликован отрицательный результат дополнительной пробы, взятой 17-го числа того же месяца, что также не склонило американского боксера согласиться на защиту своего титула.

В августе WBC объявил, что в случае еще одного положительного результата теста на допинг в течение ближайшего года Поветкин будет отстранен и лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.

Следствием последнего допинг-скандала с участием Поветкина стало его отстранение на неопределенный срок. 17 декабря 2016 года должен был состояться бой между россиянином и канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона. Дело в том, что Уайлдер получил право добровольно защиты своего титула, однако впоследствии травмировал руку и объявил, что на восстановление уйдет много времени.

Противостояние Поветкина и Стиверна в Екатеринбурге сорвалось буквально в день боя, когда утром пришли новости о положительном результате пробы «А» от 6 декабря, в которой было обнаружено запрещенное вещество остарин. Команда Стиверна сразу отменила бой, и канадцу срочно нашли замену в лице француза Жоана Дюопа, которого Александр нокаутировал в шестом раунде.

Вскрытая по требованию Поветкина проба «Б» от 6 декабря также дала положительный результат.

Следствием обнаружения остарина в организме боксера стало исключение Поветкина из рейтингов ведущих боксерских организаций. К WBC присоединилась Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирная боксерская организация (WBO).

Параллельно с положительным тестом на остарин вновь всплыло дело о мельдонии, которое, казалось, было уже закрыто.

13 февраля 2017 года коллегия присяжных заседателей суда Южного округа штата Нью-Йорк вынесла вердикт о том, что Поветкин употреблял мельдоний после 1 января 2016 года, когда он был включен в список запрещенных препаратов.

Карпенко заявил, что Александр оспорит решение суда.

«В судебном деле с Деонтеем Уайлдером открылся ряд интереснейших фактов, не могу пока говорить о них публично. Они достойны пера Джона Гришэма. Мы уверены в несправедливости вердикта присяжных и будем его оспаривать по нескольким направлениям. На следующей неделе подаем первое ходатайство», — приводит слова юриста ТАСС.

37-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года, чемпиона мира по версии WBA с 2011 по 2013 год. Провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу. Единственное поражение российский боксер потерпел от украинца Владимира Кличко в поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям четырех организаций — WBA, IBF, WBO и IBO.