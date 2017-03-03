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https://sport.mail.ru/news/boxing/28957592/
3 марта 2017, 11:08 | Бокс | Sports.kz

Мейвезер считает, что Альварес нокаутирует Головкина

Не знающий поражений чемпион мира в нескольких весовых категориях Флойд Мейвезер-младший не думает, что Геннадию Головкин по силам одержать победу над Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.

Не знающий поражений чемпион мира в нескольких весовых категориях <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> не думает что Геннадию <span class=error>Головкин</span> по силам одержать победу над <span class=error>Саулем</span> <span class=error>Канело</span> Альваресом сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я всегда считал, что GGG обладает большой силой удара. Но он медлительный и допускает много ошибок. Сейчас бокс изменился. Бойцы хотят больших денег, но никто не хочет работать так, как это делал я. Всем хочется иметь гонорары Мейвезера, но гляньте на мой послужной список и вы увидите разницу. Считаю ли я, что Головкин может побить Канело? Нет, абсолютно. Есть несколько парней, способных победить GGG, и Канело возглавляет этот список. Он побьет его, не думаю, что их бой пройдет всю дистанцию», — сказал Флойд, интервью которого приводит Fight Hype.

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