Елеусинов прибыл в Майами для подготовки к дебюту в профессионалах
Победитель Олимпийских игр 2016 года казахстанец Данияр Елеусинов, подписавший профессиональный контракт с австралийской промоутерской компанией «MJA Entertainment», прибыл в Майами.
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В Штатах боксера встретил его родной брат Даурен, в первую очередь ознакомив Данияра с прелестями крупного города. Так, боксеры побывали на пляже «Miami Beach».
В США Данияр Елеусинов проведет тренировочные сборы накануне своего дебютного боя в профессионалах, который запланирован на май месяц.
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