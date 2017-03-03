Елеусинов прибыл в Майами для подготовки к дебюту в профессионалах

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В Штатах боксера встретил его родной брат Даурен, в первую очередь ознакомив Данияра с прелестями крупного города. Так, боксеры побывали на пляже «Miami Beach».

В США Данияр Елеусинов проведет тренировочные сборы накануне своего дебютного боя в профессионалах, который запланирован на май месяц.