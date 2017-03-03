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https://sport.mail.ru/news/boxing/28957590/
3 марта 2017, 11:06 | Бокс | Sports.kz

Елеусинов прибыл в Майами для подготовки к дебюту в профессионалах

Победитель Олимпийских игр 2016 года казахстанец Данияр Елеусинов, подписавший профессиональный контракт с австралийской промоутерской компанией «MJA Entertainment», прибыл в Майами.

Победитель Олимпийских игр 2016 года <span class=error>казахстанец</span> <span class=error>Данияр</span> <span class=error>Елеусинов</span> подписавший профессиональный контракт с австралийской промоутерской компанией MJA Entertainment прибыл в Майами. Увеличить
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В Штатах боксера встретил его родной брат Даурен, в первую очередь ознакомив Данияра с прелестями крупного города. Так, боксеры побывали на пляже «Miami Beach».

В США Данияр Елеусинов проведет тренировочные сборы накануне своего дебютного боя в профессионалах, который запланирован на май месяц.

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