Цзю: Отстранение Поветкина может грозить ему окончанием карьеры

Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс. WBC привел в исполнение решение от августа 2016 года об отстранении Поветкина в случае провала допинг-теста в течение ближайшего года.