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https://sport.mail.ru/news/boxing/28957364/
3 марта 2017, 10:55 | Бокс | Чемпионат.com

Цзю: Отстранение Поветкина может грозить ему окончанием карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю считает, что дисквалификация может означать для Александра Поветкина завершение карьеры.

Ранее стало известно, что Всемирный боксёрский совет (WBC) отстранил Поветкина на неопределённый срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил и оштрафовал его на $ 250 тыс.

«Отстранение может грозить Поветкину окончанием карьеры», — цитирует Цзю НСН.
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Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс. WBC привел в исполнение решение от августа 2016 года об отстранении Поветкина в случае провала допинг-теста в течение ближайшего года.
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