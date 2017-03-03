Цзю: Отстранение Поветкина может грозить ему окончанием карьеры
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю считает, что дисквалификация может означать для Александра Поветкина завершение карьеры.
Ранее стало известно, что Всемирный боксёрский совет (WBC) отстранил Поветкина на неопределённый срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил и оштрафовал его на $ 250 тыс.
«Отстранение может грозить Поветкину окончанием карьеры», — цитирует Цзю НСН.
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