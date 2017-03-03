Американский журналист обвинил Головкина в избегании боя с Канело

«Головкин должен перестать избегать «Канело» и драться!.

Избегает ли «Канело» чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин? Да, однозначно, на мой взгляд. Промоутеры «Канело» из команды Golden Boy совсем недавно предложили Головкину 15 миллионов долларов США и часть доходов с PPV. В прошлый раз ему предлагали 10 миллионов. Может ли кто-нибудь еще принести Головкину такую суммой денег. Никто!

Даже его единственный неплохой PPV бой против Лемье откровенно разочаровал. Даниэль Джейкобс будет шагом вверх, но это все-таки не элита.

«Канело», напротив имеет определенный кассовый успех. Он принес в огромных количествах PPV и дрался с тремя величайшими боксерами нашего поколения, в том числе первый номер рейтинга Флойд Мэйвэзер-младший и экс-первый номер рейтинга Мигель Котто. Истинный представитель Зала Славы (Канело — прим. ред.). Если Головкин действительно хотел бы встретится с Канело, он взял бы 15 миллионов долларов, что намного больше того, что он заслуживает. Во всяком случае, на мой взгляд.

Это удивительное предложение, которые могло бы способствовать взлету карьеры Головкина, конечно если он выигрывает бой. Если бы мне предложили такое за поединок против «Канело», я сразу бы согласился. Да даже один миллион мне дайте и я буду драться с Головкиным и «Канело» Однако в этом поединке однозначным фаворитом является «Канело».

Головкин и его промоутеры просто отказываются драться с «Канело» и постоянно используют деньги в качестве оправдания. Головкин даже близко не сталкивался с таким элитным соперником как «Канело». Если Головкин на самом деле такой, каким его изображают СМИ, то ему пора перестать жаловаться и принять бой. Пора сделать шаг вверх, как и Мейвезеру в поединке с Де Ла Хойей. Очевидно, что «Канело» устал от разговора с Головкиным и его промоутером. Он постоянно расстраивается, когда люди спрашивают его о бое. Головкину и СМИ удалось представить все в другом свете, как будто «Канело» это тот, кто боится драться.

«Канело» хочет бой прямо сейчас! Головкин и его промоутер должен просто прекратить разговоры и подписать контракт. Головкин никогда не сможет заработать столько денег в поединке с кем-то другим. Сейчас его карьера успешна благодаря тому, что он избегает «Канело». Даже ярые ненавистники Мейвезера считают, что он лучше Головкина, потому что дрался с самыми лучшими.

Больше всего поклонников бокса огорчает боец, который выбирает слабых соперников, улучшает на них свой рекорд нокаутов и не пробует свои силы в поединках с серьезными оппонентами. Головкин хороший боец? Конечно. Но великий ли он боец? Никто не знает. Он и его промоутеры лишают нас возможности узнать это. Черт возьми, я даже не обращаю внимание на тот факт, что Головкин отказался двигаться вверх в весе, чтобы бороться с хорошими бойцами в суперсреднем и полутяжелом весе, хотя реальных оппонентов в среднем весе уже нет. Многие великие чемпионы сделали это. Головкину уже 34 года. Мне искренне жаль, что 15 миллионов долларов недостаточно, чтобы покрыть страх или риск в поединке с «Канело». Мне интересно, какой будет необходимая цена, — поделился своим мнением Блисман.

Ранее Головкин признался, что по-прежнему ждет подвоха со стороны Альвареса и его промоутеров.

Добавим, в мае 2016 года после победы над Амиром Ханом «Канело» публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина «устроить бой», а на послематчевой пресс-конференции заявил, что у него «не тонка кишка» выйти против казахстанца, и он сделает это осенью. Однако спустя несколько дней мексиканец оставил свой титул WBC в среднем весе, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний вес.