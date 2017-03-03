Рябинский: После отстранения WBC Поветкин будет проводить бои по другим версиям
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин после отстранения от поединков руководством Всемирного боксерского совета (WBC) будет проводить бои по другим версиям. Об этом ТАСС заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы россиянина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее WBC на неопределенный срок отстранил Поветкина и оштрафовал его на $250 тысяч за повторное нарушение антидопинговых правил.
«Будем выступать по другим версиям. С WBC будем разбираться», — сказал Рябинский.
Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.
37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 — досрочно) и потерпев одно поражение.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter