Поветкин на следующей неделе оспорит вердикт присяжных суда Нью-Йорка
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин на следующей неделе оспорит вердикт присяжных суда Южного округа штата
Нью-Йорк. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний позднее 1 января 2017 года, то есть в запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) период.
«В судебном деле с Деонтеем Уайлдером открылся ряд интереснейших фактов, не могу пока говорить о них публично. Они достойны пера Джона Гришэма. Мы уверены в несправедливости вердикта присяжных и будем его оспаривать по нескольким направлениям. На следующей неделе подаем первое ходатайство», — сказал Карпенко.
Всемирный боксерский совет (WBC) в пятницу отстранил Поветкина на неопределенный срок, а также оштрафовал спортсмена на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.
Суть вопроса
Бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.
Ранее WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.
37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 — досрочно) и потерпев одно поражение.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter