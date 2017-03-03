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https://sport.mail.ru/news/boxing/28956179/
3 марта 2017, 9:35 | Бокс | ТАСС

Поветкин на следующей неделе оспорит вердикт присяжных суда Нью-Йорка

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин на следующей неделе оспорит вердикт присяжных суда Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.

<em>МОСКВА 3 марта. /ТАСС/.</em> Российский боксер Александр <span class=error>Поветкин</span> на следующей неделе оспорит вердикт присяжных суда Южного округа штата <nobr>Нью-Йорк.</nobr> Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей <span class=error>Карпенко</span> представляющий интересы <span class=error>Поветкина</span>. Увеличить
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Ранее суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний позднее 1 января 2017 года, то есть в запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) период.

«В судебном деле с Деонтеем Уайлдером открылся ряд интереснейших фактов, не могу пока говорить о них публично. Они достойны пера Джона Гришэма. Мы уверены в несправедливости вердикта присяжных и будем его оспаривать по нескольким направлениям. На следующей неделе подаем первое ходатайство», — сказал Карпенко.

Всемирный боксерский совет (WBC) в пятницу отстранил Поветкина на неопределенный срок, а также оштрафовал спортсмена на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.

Суть вопроса

Бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.

Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.

Ранее WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 — досрочно) и потерпев одно поражение.
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Адвокат: Решение WBC об отстранении Поветкина является предсказуемым

Адвокат: Решение WBC об отстранении Поветкина является предсказуемым

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Решение Всемирного боксерского совета (WBC) о бессрочном отстранении российского боксера Александра Поветкина является предсказуемым. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.
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