Адвокат: Решение WBC об отстранении Поветкина является предсказуемым

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Ранее WBC бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал его на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.

«Решение WBC является предсказуемым с учетом декабрьского теста на остарин, — сказал Карпенко. — Так поступает любая федерация в любом виде спорта, WBC же озвучил, что сделает это в своем августовском решении по мельдонию, если у Саши будет еще один положительный тест на запрещенный препарат. Мы в контакте с WBC, ведем расследование, как остарин попал в организм Саши, а также собираем экспертные мнения. После завершения этой работы представим нашу позицию в WBC, надеюсь, нас услышат».

Бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.