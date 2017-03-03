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https://sport.mail.ru/news/boxing/28956008/
3 марта 2017, 9:32 | Бокс | ТАСС

Адвокат: Решение WBC об отстранении Поветкина является предсказуемым

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Решение Всемирного боксерского совета (WBC) о бессрочном отстранении российского боксера Александра Поветкина является предсказуемым. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.

WBC бессрочно отстранил российского боксера от боев под своей эгидой и оштрафовал его на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил. Увеличить
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Ранее WBC бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал его на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.

«Решение WBC является предсказуемым с учетом декабрьского теста на остарин, — сказал Карпенко. — Так поступает любая федерация в любом виде спорта, WBC же озвучил, что сделает это в своем августовском решении по мельдонию, если у Саши будет еще один положительный тест на запрещенный препарат. Мы в контакте с WBC, ведем расследование, как остарин попал в организм Саши, а также собираем экспертные мнения. После завершения этой работы представим нашу позицию в WBC, надеюсь, нас услышат».

Бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.

Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.
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