Сергей Деревянченко вернется на ринг в марте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бывший боксер «Астана Арланс» встретится в ринге с победителем ямайской версии шоу «Претендент» в 2015 году Кемалем Расселлом (10−0, 8 КО).

Ожидается, что поединок состоится 14 марта на арене Fitz Tunica Casino в Тунике (США) и продлится десять раундов.

«Рад возвращению в ринг и готов устроить крутое выступление. Знаю, противостоять мне будет крепкий, мощный и небитый противник, но я уже близко подошел к титулам, и меня никому на этом пути не остановить», — прокомментировал Деревянченко, который последний раз выходил на ринг летом прошлого года.