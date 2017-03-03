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3 марта 2017, 9:50 | Бокс | Vesti.kz

Сергей Деревянченко вернется на ринг в марте

Украинский средневес Сергей Деревянченко (9−0, 7 KO) узнал имя следующего соперника, сообщает vringe.com.

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Бывший боксер «Астана Арланс» встретится в ринге с победителем ямайской версии шоу «Претендент» в 2015 году Кемалем Расселлом (10−0, 8 КО).

Ожидается, что поединок состоится 14 марта на арене Fitz Tunica Casino в Тунике (США) и продлится десять раундов.

«Рад возвращению в ринг и готов устроить крутое выступление. Знаю, противостоять мне будет крепкий, мощный и небитый противник, но я уже близко подошел к титулам, и меня никому на этом пути не остановить», — прокомментировал Деревянченко, который последний раз выходил на ринг летом прошлого года.

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