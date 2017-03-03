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https://sport.mail.ru/news/boxing/28955366/
3 марта 2017, 8:34 | Бокс | Р-Спорт

Проваливший допинг-тест Поветкин отстранен WBC на неопределенный срок

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Проваливший допинг-тест российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок и оштрафован на 250 тысяч долларов, сообщается в пресс-релизе организации.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Проваливший <nobr>допинг-тест</nobr> российский боксер Александр <span class=error>Поветкин</span> отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок и оштрафован на 250 тысяч долларов сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> организации. Увеличить
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Поветкин 21 мая должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе. За девять дней до боя стало известно, что проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний. Позже глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что новые официальные допинг-тесты Поветкина оказались «чистыми».

В августе 2016 года WBC заявил, что в случае провала допинг-теста в течение года Поветкин будет отстранен, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира. В декабре бой Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC был отменен из-за положительного допинг-теста на остарин у российского боксера.

«В соответствии с решением WBC от 17 августа 2016 года, господин Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок. Поветкин должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов, — говорится в сообщении. — Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) разработает конкретный протокол тестирования Поветкина за его собственный счет».

«WBC дает Поветкину возможность представить дополнительные доказательства относительно его допинг-пробы на остарин».

В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил «Р-Спорт», что допинг-проба Б Поветкина на остарин также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой». В итоге Поветкин был исключен из рейтингов WBC.
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