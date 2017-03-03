Проваливший допинг-тест Поветкин отстранен WBC на неопределенный срок
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Проваливший допинг-тест российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок и оштрафован на 250 тысяч долларов, сообщается в пресс-релизе организации.
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Поветкин 21 мая должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе. За девять дней до боя стало известно, что проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний. Позже глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что новые официальные
В августе 2016 года WBC заявил, что в случае провала
«В соответствии с решением WBC от 17 августа 2016 года, господин Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок. Поветкин должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов, — говорится в сообщении. — Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) разработает конкретный протокол тестирования Поветкина за его собственный счет».
«WBC дает Поветкину возможность представить дополнительные доказательства относительно его
В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил «Р-Спорт», что
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