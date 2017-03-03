Команда Головкина заключила контракт с немецким телевидением
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер рассказал о планах популяризации казахстанского боксера, передает ucnlive.com.
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«Мы только что завершили большую сделку с немецким телевидением, MDR. Это открытое сетевое телевидение. Это свидетельствует о международной конкурентоспособности Головкина и его признании как чемпиона мира. Геннадий готов драться с кем угодно, где угодно — его бои транслируются во многих странах мира, он действительно строит свою карьеру», — сказал Леффлер.
Напомним, следующий бой Головкин проведет против американца Дэниэла Джейкобса, он состоится 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его в США через систему платных трансляций (PPV). В нашей стране трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и KazSport.
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