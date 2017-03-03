Головкин: Чавес-младший продержится против Альвареса два-три раунда, а потом начнет сдавать
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) поделился своим прогнозом на предстоящий бой мексиканских боксеров Сауля Альвареса и Хулио Сезара
Чавеса-младшего, сообщает LA Times. По мнению GGG, вес в 164 фунта не подходит для соперника «Канело».
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«Чавес будет в порядке первые
Напомним, 6 мая «Канело» предстоит бой со своим соотечественником Хулио Сезаром
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