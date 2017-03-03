Головкин: Чавес-младший продержится против Альвареса два-три раунда, а потом начнет сдавать

«Чавес будет в порядке первые два-три раунда, а потом начнет сдавать. С ним будет то же самое, что и с Оскаром Де Ла Хойя в его последнем бою с Мэнни Пакьяо. После двух раундов он сдал — ни скорости, ни силы. Оскар тогда сказал в своем углу: “С меня хватит, я больше не могу”. У Мэнни было больше сил, подготовки и скорости. Вот увидите — 164 фунта — это слишком для Чавеса. А “Канело” парень крупный, ему этот вес больше подходит», — сказал Головкин.

Напомним, 6 мая «Канело» предстоит бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Головкин уверен, что Чавес-младший никогда бы не поступил так, как Альварес. Между тем промоутеры Головкина и Альвареса утверждают, что они близки к сделке и их поединок вполне может состояться в сентябре этого года.