Дэвид Хэй сравнил себя с Геннадием Головкиным

Белью, чемпион WBC в первом тяжелом весе, ради встречи с Хэем поднимется в супертяжелый вес. Поединок пройдет в ближайший уик-энд.

«У Головкина и Брука была разница в весе около 13 фунтов, и вы видели, что произошло. В прямом смысле один дрался в одном весе, другой — в другом. Белью выступает в 200 фунтах, а я дерусь в 225. У нас 25 фунтов разницы, а я панчер по типу Головкина. Неважно, насколько Брук был хорош и быстр, но хороший большой парень побил хорошего маленького парня. В исключительных случаях большой человек бьет среднего маленького, это вы и увидите в субботу вечером. Как сказал Майк Тайсон, у каждого есть лучший план на бой, пока его не ударили по лицу. Он никогда не был кулаком, который может ударить как я», — сказал Хэй.