Андре Розье: Головкин нокаутировал многих, однако Джейкобс делает это с одного удара

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«У него есть хорошая ударная сила. Я не говорю, что он имеет поражающие удары. Он не нокаутирует с одного удара. Он выматывает своих соперников и многократно бьет их, так он проводит свои нокауты. У него было несколько одноударных нокаутов, однако Дэнни имеет больше таких исходов. Даже в последнем бою против Брука Геннадий оказывал давление на него. Да, он нокаутировал многих, однако Дэнни делает это с одного удара», — цитирует Розье tofight.ru.

Напомним, поединок между Головкиным и Джейкобсом состоится 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его в США через систему платных трансляций (PPV). В нашей стране трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и KazSport.