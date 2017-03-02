Головкин объяснил важность поединка с Джейкобсом

— У Дэниэла хороший стиль, хороший боксерский IQ, у него есть сила. Я давно его знаю, и для меня он лучший любитель из Бруклина, с Восточного побережья. Он отличный боксер. Прямо сейчас всё очень серьезно, но в то же время очень интересно — не только для меня, для нас. Во-первых, это Нью-Йорк. Дэниэл из Бруклина. Я чувствую здесь себя как дома. Madison Square Garden — мой дом. Его дом — Barclays Center. Но в Madison всё немного иначе — другие люди, другая атмосфера. Это большой бой для нас обоих. К нему много интереса, потому что он настоящий. Два чемпиона — возможно, с одинаковым боксерским IQ, оба уважаемые, в лучшем месте, лучшем PPV. Мне нравится это, это мотивирует и возвращает интерес. Сейчас Дэниэл лучше, сильнее и умнее, чем был раньше — я это серьезно. У него сильный менталитет и корпус, он отлично выглядит — большой, сильный. Я осознаю его силу, поэтому не удивляюсь. Думаю, он понимает, что это на сто процентов его самый большой шанс. Впрочем, и мой тоже. Я готов драться с первого и до последнего раунда, — сказал Головкин.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.