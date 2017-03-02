Головкин объяснил важность поединка с Джейкобсом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) дал интервью UCNLive.com, в котором рассказал о предстоящем бое с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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— У Дэниэла хороший стиль, хороший боксерский IQ, у него есть сила. Я давно его знаю, и для меня он лучший любитель из Бруклина, с Восточного побережья. Он отличный боксер. Прямо сейчас всё очень серьезно, но в то же время очень интересно — не только для меня, для нас.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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