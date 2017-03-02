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https://sport.mail.ru/news/boxing/28952828/
2 марта 2017, 21:42 | Бокс | Чемпионат.com

Варгас хочет реванша с Брэдли

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Джесси Варгас (27−2, 10 КО) сказал, что своим следующим соперником хотел бы видеть Тимоти Брэдли (33−2−1, 13 КО).

«Я с нетерпением жду ещё одного большого боя и хочу подарить своим фанатам победу. Хотел бы видеть своим следующим соперником Тимоти Брэдли. Почему? Потому что у нас с ним осталось незаконченное дело, и фанаты хотят видеть итог нашего соперничества». Добавим, что в июне 2015-го года Варгас уступил американцу в ярком бою.

Также боксёр не обошёл стороной и свой предыдущий бой с Менни Пакьяо, в котором потерял чемпионский титул.

«Я усвоил, что Менни — великий боец с уникальными способностями и особым стилем. Несомненно, что в будущем я постараюсь использовать тот опыт и те его навыки, которые я извлёк из противостояния с ним», — цитирует Варгаса Boxing Scene.
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