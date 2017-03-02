Варгас хочет реванша с Брэдли

«Я с нетерпением жду ещё одного большого боя и хочу подарить своим фанатам победу. Хотел бы видеть своим следующим соперником Тимоти Брэдли. Почему? Потому что у нас с ним осталось незаконченное дело, и фанаты хотят видеть итог нашего соперничества». Добавим, что в июне 2015-го года Варгас уступил американцу в ярком бою.

Также боксёр не обошёл стороной и свой предыдущий бой с Менни Пакьяо, в котором потерял чемпионский титул.



«Я усвоил, что Менни — великий боец с уникальными способностями и особым стилем. Несомненно, что в будущем я постараюсь использовать тот опыт и те его навыки, которые я извлёк из противостояния с ним», — цитирует Варгаса Boxing Scene.