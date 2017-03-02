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https://sport.mail.ru/news/boxing/28946544/
2 марта 2017, 14:27 | Бокс | ТАСС

Матч Всемирной серии бокса между командами России и Китая пройдет в Ярославле

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Матч Всемирной серии бокса (WSB) между российской командой «Патриот Боксинг» и китайской «Чайна Дрэгонз» пройдет в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

«Матч между командами России и Китая состоится в Ярославле в конце марта», — сказал собеседник агентства.

Изначально матч планировалось провести в столичном дворце спорта «Динамо» в Крылатском 1 апреля.

В настоящий момент российская команда занимает второе место в группе, имея одну победу и одно поражение.
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