Матч Всемирной серии бокса между командами России и Китая пройдет в Ярославле

«Матч между командами России и Китая состоится в Ярославле в конце марта», — сказал собеседник агентства.

Изначально матч планировалось провести в столичном дворце спорта «Динамо» в Крылатском 1 апреля.

В настоящий момент российская команда занимает второе место в группе, имея одну победу и одно поражение.