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https://sport.mail.ru/news/boxing/28944081/
2 марта 2017, 12:16 | Бокс | Sports.kz

Головкин выбрал фаворита в бою Альварес — Чавес

Казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин в эфире программы «A los golpes» на ESPN спрогнозировал победителя в противостоянии Сауля «Канело» Альвареса и Хулио Сезара Чавеса, сообщает Sports.kz.

GGG отметил, что лично отдает предпочтение Чавесу, однако у Канело есть немного больше шансов одержать победу.

«Я бы хотел, чтобы выиграл Хулио, но ему может быть трудно уложиться в вес. А Канело уложится в 164 фунта свежим, будет иметь больше силы и скорости. Я думаю, Канело победит по очкам. Но сердцем я за Чавеса», — сказал Геннадий.

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