GGG отметил, что лично отдает предпочтение Чавесу, однако у Канело есть немного больше шансов одержать победу.

«Я бы хотел, чтобы выиграл Хулио, но ему может быть трудно уложиться в вес. А Канело уложится в 164 фунта свежим, будет иметь больше силы и скорости. Я думаю, Канело победит по очкам. Но сердцем я за Чавеса», — сказал Геннадий.