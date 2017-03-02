Головкин выбрал фаворита в бою Альварес — Чавес
Казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин в эфире программы «A los golpes» на ESPN спрогнозировал победителя в противостоянии Сауля «Канело» Альвареса и Хулио Сезара Чавеса, сообщает Sports.kz.
GGG отметил, что лично отдает предпочтение Чавесу, однако у Канело есть немного больше шансов одержать победу.
«Я бы хотел, чтобы выиграл Хулио, но ему может быть трудно уложиться в вес. А Канело уложится в 164 фунта свежим, будет иметь больше силы и скорости. Я думаю, Канело победит по очкам. Но сердцем я за Чавеса», — сказал Геннадий.
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