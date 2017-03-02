Головкин: Бой с Джейкобсом опасен для моего будущего

«Я понимаю, что Джейкобс — очень хороший соперник для меня, это очень серьезный поединок, бой двух чемпионов. Он не фальшивка. У него была отличная любительская карьера. Последняя пара его поединков была против сильных парней. Я чувствую себя комфортно, несмотря на то, что на 100% ощущаю давление этого боя. Это серьезный бизнес в бою против серьезного оппонента в серьезной ситуации. Это самый большой шаг в моей карьере, а следующий мой шаг будет еще важнее. Мы деремся для истории. Джейкобс гораздо сильнее и намного лучше чем любой, с кем я встречался прежде. Он самый опасный из моих соперников. Это опасно для бокса и для моего будущего», — признался Геннадий в разговоре с журналистом Los Angeles Times.