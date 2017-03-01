Папин проведен бой с аргентинцем Анхелем на турнире имени Агеева
Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин выступит в рамках вечера бокса на призы заслуженного мастера спорта СССР Виктора Агеева, который пройдет 4 марта в Балашихе, его соперником станет аргентинец Серхио Альберто Анхель.
Папин в пяти профессиональных поединках одержал пять побед (4 нокаутом), в послужном списке 36-летнего аргентинца 12 побед (6 нокаутом), поражение и ничья.
— Я успел его немного изучить, посмотрел его поединки, — приводит «Мира бокса» слова Панина. — Не буду говорить о его слабых сторонах, так как, надеюсь, их выявит поединок. Скажу лишь, что соперник очень достойный и сильный и его рекорд с одним поражением в 14 поединках говорит сам за себя. Это очень высокий, сильный, сухой парень с быстрыми руками. Думаю, у нас получится хороший поединок.
В планах провести около пяти боёв в этом году, а дальше будет зависеть уже от моего промоутера, менеджера, команды и, конечно же, от результатов.
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