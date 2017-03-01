Папин проведен бой с аргентинцем Анхелем на турнире имени Агеева

Папин в пяти профессиональных поединках одержал пять побед (4 нокаутом), в послужном списке 36-летнего аргентинца 12 побед (6 нокаутом), поражение и ничья.

— Я успел его немного изучить, посмотрел его поединки, — приводит «Мира бокса» слова Панина. — Не буду говорить о его слабых сторонах, так как, надеюсь, их выявит поединок. Скажу лишь, что соперник очень достойный и сильный и его рекорд с одним поражением в 14 поединках говорит сам за себя. Это очень высокий, сильный, сухой парень с быстрыми руками. Думаю, у нас получится хороший поединок.