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https://sport.mail.ru/news/boxing/28938796/
1 марта 2017, 21:31 | Бокс | Спорт-Экспресс

Папин проведен бой с аргентинцем Анхелем на турнире имени Агеева

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин выступит в рамках вечера бокса на призы заслуженного мастера спорта СССР Виктора Агеева, который пройдет 4 марта в Балашихе, его соперником станет аргентинец Серхио Альберто Анхель.

Папин в пяти профессиональных поединках одержал пять побед (4 нокаутом), в послужном списке 36-летнего аргентинца 12 побед (6 нокаутом), поражение и ничья.

— Я успел его немного изучить, посмотрел его поединки, — приводит «Мира бокса» слова Панина. — Не буду говорить о его слабых сторонах, так как, надеюсь, их выявит поединок. Скажу лишь, что соперник очень достойный и сильный и его рекорд с одним поражением в 14 поединках говорит сам за себя. Это очень высокий, сильный, сухой парень с быстрыми руками. Думаю, у нас получится хороший поединок.

В планах провести около пяти боёв в этом году, а дальше будет зависеть уже от моего промоутера, менеджера, команды и, конечно же, от результатов. Где-то это будет сложнее, а где-то чуть легче, потому что во время подготовки к боям проводится большая работа. Хотелось бы проводить больше боёв. В прошлом году я провёл пять поединков, и в этом хотел бы столько же.
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