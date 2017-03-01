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1 марта 2017, 20:18 | Бокс | Чемпионат.com

Юрист Уорда: Андре хочет реванш с Ковалёвым

Джош Дубин, юрист чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорда, заявил, что американец настроен провести матч-реванш с бывшим чемпионом мира Сергеем Ковалёвым.

<span class=error>Джош</span> Дубин юрист чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> заявил что американец настроен провести <nobr>матч-реванш</nobr> с бывшим чемпионом мира Сергеем Ковалёвым. Увеличить
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«Конечно, он хочет. Мы оптимистично настроены на то, что заключим сделку, и мы работаем над этим», — приводит слова Дубина Ring TV.

Уорд и Ковалёв встречались в ноябре 2016 года, и американец одержал победу единогласным решением судей. После этого сторона Ковалёва потребовала реванш, пользуясь пунктом о нём в договоре.
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