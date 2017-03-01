Эдди Хирн опроверг информацию о травме Хэя и возможной отмене боя с Белью
Британский промоутер Эдди Хирн заверил болельщиков в том, что Дэвид Хэй выйдет на ринг с Тони Белью в предстоящую субботу.
Ранее издание The Sun распространило информацию о том, что бой Хэй — Белью находится под угрозой срыва
По словам Хирна, Хэй действительно летал в Германию на консультацию к знаменитому врачу
Кроме того, промоутер рассказал о том, что Хэй в минувшие выходные играл в футбол, что едва ли мог бы сделать спортсмен с поврежденным «ахиллом».
Напомним, поединок Хэй — Белью состоится в Лондоне в ночь с 4 на 5 марта. Чемпионский пояс WBC в первом тяжелом весе, принадлежащий Тони, на кону стоять не будет, так как бой пройдет в рамках тяжелого веса.
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