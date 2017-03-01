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https://sport.mail.ru/news/boxing/28937276/
1 марта 2017, 19:18 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Матвей Коробов может провести бой с Мигелем Котто

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Известный российский боксер Матвей Коробов может провести бой с бывшим чемпионом мира пуэрториканцем Мигелем Котто. Об этом Коробов сообщил ТАСС.

«У Котто “отпал” соперник. Мы предложили, но вопрос только в весе. Он не хочет больше драться в 160 фунтах, сможет сделать максимум 158. Пока они молчат», — сказал Коробов.

Как ранее сообщал ТАСС, Коробов расторг контракт с промоутерской компанией Top Rank. Всего в активе россиянина, который был претендентом на титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (ВБО), 27 побед (14 нокаутом) и одно поражение.

Котто должен был провести бой с американцем Джеймсом Кирклендом, однако из-за травмы соперника поединок был отменен.

Пуэрториканец становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, на его счету 40 побед (33 нокаутом) и пять поражений.
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