Российский боксер Матвей Коробов может провести бой с Мигелем Котто

«У Котто “отпал” соперник. Мы предложили, но вопрос только в весе. Он не хочет больше драться в 160 фунтах, сможет сделать максимум 158. Пока они молчат», — сказал Коробов.

Как ранее сообщал ТАСС, Коробов расторг контракт с промоутерской компанией Top Rank. Всего в активе россиянина, который был претендентом на титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (ВБО), 27 побед (14 нокаутом) и одно поражение.

Котто должен был провести бой с американцем Джеймсом Кирклендом, однако из-за травмы соперника поединок был отменен.

Пуэрториканец становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, на его счету 40 побед (33 нокаутом) и пять поражений.