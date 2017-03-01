Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28937123/
1 марта 2017, 18:38 | Бокс | Vesti.kz

Бекман Сойлыбаев провел спарринг с Василием Ломаченко

Казахстанский боксер-профессионал Бекман Сойлыбаев провел спарринг с украинцем Василием Ломаченко, сообщает diamondring.kz.

Боксеры встретились в тренировочном лагере Wild Card West в Лос-Анджелесе.

«Этот спарринг был для меня очень важен. Так сказать, проверил свою силу, посмотрел на что способен. Василий Ломаченко — двукратный чемпион Олимпиады, обладатель Кубка Вэла Баркера и к тому же действующий обладатель чемпионского пояса WBO в моем весе. Поэтому из этого спарринга извлек для себя много полезного. Он хороший приятель и добродушный человек. Надеюсь, в будущем снова встретимся с ним на ринге, но уже в чемпионском поединке», — сказал Сойлыбаев.

Сойлыбаев уже больше месяца тренируется в Лос-Анджелеса под руководством известного тренера Эрика Брауна. Следующий свой поединок он проведет 10 марта в городе Тустин. Ломаченко также готовится к своему следующему поединку, который состоится 8 апреля в городе Мэриленд.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
1 марта

Мне нравится интеллект Елеусинова и атлетичность Дычко - экс-тренер Ковалева

Первый номер WBO рассказал, почему "отпустил" Сондерса и когда хотел бы встретиться с Головкиным и Альваресом

"Астана" - "Кайрат". Расклад сил перед матчем за Суперкубок