Бекман Сойлыбаев провел спарринг с Василием Ломаченко

Боксеры встретились в тренировочном лагере Wild Card West в Лос-Анджелесе.

«Этот спарринг был для меня очень важен. Так сказать, проверил свою силу, посмотрел на что способен. Василий Ломаченко — двукратный чемпион Олимпиады, обладатель Кубка Вэла Баркера и к тому же действующий обладатель чемпионского пояса WBO в моем весе. Поэтому из этого спарринга извлек для себя много полезного. Он хороший приятель и добродушный человек. Надеюсь, в будущем снова встретимся с ним на ринге, но уже в чемпионском поединке», — сказал Сойлыбаев.