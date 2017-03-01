Бекман Сойлыбаев провел спарринг с Василием Ломаченко
Казахстанский
боксер-профессионал Бекман Сойлыбаев провел спарринг с украинцем Василием Ломаченко, сообщает diamondring.kz.
Боксеры встретились в тренировочном лагере Wild Card West в
«Этот спарринг был для меня очень важен. Так сказать, проверил свою силу, посмотрел на что способен. Василий Ломаченко — двукратный чемпион Олимпиады, обладатель Кубка Вэла Баркера и к тому же действующий обладатель чемпионского пояса WBO в моем весе. Поэтому из этого спарринга извлек для себя много полезного. Он хороший приятель и добродушный человек. Надеюсь, в будущем снова встретимся с ним на ринге, но уже в чемпионском поединке», — сказал Сойлыбаев.
Сойлыбаев уже больше месяца тренируется в
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