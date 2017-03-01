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https://sport.mail.ru/news/boxing/28937110/
1 марта 2017, 18:41 | Бокс | ТАСС

Международная ассоциация любительского бокса усилит антидопинговую работу с WADA

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) усилит работу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для продолжения антидопинговой политики. Об этом говорится в пресс-релизе AIBA, который поступил в распоряжение ТАСС.

«AIBA планирует продолжить усиленную работу с WADA в антидопинговой политике. Также в AIBA будет создана медицинская база для помощи боксерам и специалистам, куда войдет список запрещенных препаратов», — говорится в релизе.
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