Международная ассоциация любительского бокса усилит антидопинговую работу с WADA

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Федерация бокса России сделает все, чтобы у спортсменов не возникало проблем с допингом, как это случилось с Мишей Алояном на Олимпийских играх 2016 года. В этом журналистов заверил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.