Международная ассоциация любительского бокса усилит антидопинговую работу с WADA
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) усилит работу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для продолжения антидопинговой политики. Об этом говорится в
пресс-релизе AIBA, который поступил в распоряжение ТАСС.
«AIBA планирует продолжить усиленную работу с WADA в антидопинговой политике. Также в AIBA будет создана медицинская база для помощи боксерам и специалистам, куда войдет список запрещенных препаратов», — говорится в релизе.
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