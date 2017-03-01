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https://sport.mail.ru/news/boxing/28937106/
1 марта 2017, 18:44 | Бокс | ТАСС

Боксер Пирог может войти в комитет Госдумы по спорту

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог может войти в комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Михаил Дегтярев.

Ранее стало известно, что Пирог стал депутатом. Соответствующее постановление о регистрации Пирога в качестве депутата Госдумы от «Единой России» было принято ЦИК в среду. Спортсмену перешел вакантный мандат Александра Меткина, сложившего депутатские полномочия.

«Дмитрий Пирог — человек очень известный, можно поприветствовать его присоединение к депутатскому корпусу российского парламента, — заявил Дегтярев. — Спортсмены, как показывает практика, работают в разных комитетах. А комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи объединил не только именитых чемпионов Паралимпийских и Олимпийских игр, но и экспертов в области туризма, молодежной политики, людей с опытом работы в сфере предпринимательства и в общественной жизни. Если Дмитрий Пирог изъявит желание работать в нашем комитете, представляя при этом одну из туристических жемчужин России — Краснодарский край, мы будем ему рады».
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