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https://sport.mail.ru/news/boxing/28933679/
1 марта 2017, 14:40 | Бокс | ТАСС

Раджабов и Сагалуев выступят за российскую команду в матче WSB в Узбекистане

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Определен состав российской команды Patriot Boxing team на матчевую встречу с Uzbek Tigers в рамках Всемирной серии бокса (WSB). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

«В матче выступят Батор Сагалуев (до 49 кг), Дмитрий Шарафутдинов (до 56 кг), Радмир Абдурахманов (до 64 кг), Раджаб Раджабов (до 75 кг) и Ислам Текеев (до 91 кг)», — сказал собеседник агентства.

Встреча состоится 4 марта в Ташкенте.

В турнире WSB участвуют 12 команд, на предварительной стадии разбитые на три группы.

Соперниками подопечных Олега Меньшикова также являются команды Astana Arlans и China Dragons. На данный момент российская команда занимает второе место в группе с одной победой и одним поражением.
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