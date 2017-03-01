Раджабов и Сагалуев выступят за российскую команду в матче WSB в Узбекистане
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Определен состав российской команды Patriot Boxing team на матчевую встречу с Uzbek Tigers в рамках Всемирной серии бокса (WSB). Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации бокса России.
«В матче выступят Батор Сагалуев (до 49 кг), Дмитрий Шарафутдинов (до 56 кг), Радмир Абдурахманов (до 64 кг), Раджаб Раджабов (до 75 кг) и Ислам Текеев (до 91 кг)», — сказал собеседник агентства.
Встреча состоится 4 марта в Ташкенте.
В турнире WSB участвуют 12 команд, на предварительной стадии разбитые на три группы.
Соперниками подопечных Олега Меньшикова также являются команды Astana Arlans и China Dragons. На данный момент российская команда занимает второе место в группе с одной победой и одним поражением.
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