Поединок между Мэнни Пакьяо и Амиром Ханом решено провести 20 мая

Несколько недель назад Арум сообщил, что Пакьяо проведёт свой следующий бой 23 апреля против малоизвестного австралийца Джеффа Хорна, однако в конце прошлой недели внезапно появились слухи о возможном поединке Пакьяо с Амиром Ханом, намеченном на 23 апреля.



На встрече Арума с Концем было запланировано провести бой Пакьяо — Хан 20 мая в ОАЭ.



«Мы решили провести бой 20 мая в ОАЭ, так что у нас будет время для того, чтобы должным образом подготовиться к этому событию. В среду я переговорю с обоими бойцами, чтобы убедить их в целесообразности проведения боя в мае, а не в апреле», — цитирует Конца BoxingScene.