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https://sport.mail.ru/news/boxing/28929950/
1 марта 2017, 12:23 | Бокс | Чемпионат.com

Поединок между Мэнни Пакьяо и Амиром Ханом решено провести 20 мая

Советник Мэнни Пакьяо Майкл Конц провёл встречу с промоутером филиппинского боксёра Бобом Арумом, на которой обсуждался вопрос об организации боя с британцем Амиром Ханом.

Несколько недель назад Арум сообщил, что Пакьяо проведёт свой следующий бой 23 апреля против малоизвестного австралийца Джеффа Хорна, однако в конце прошлой недели внезапно появились слухи о возможном поединке Пакьяо с Амиром Ханом, намеченном на 23 апреля.

На встрече Арума с Концем было запланировано провести бой Пакьяо — Хан 20 мая в ОАЭ.

«Мы решили провести бой 20 мая в ОАЭ, так что у нас будет время для того, чтобы должным образом подготовиться к этому событию. В среду я переговорю с обоими бойцами, чтобы убедить их в целесообразности проведения боя в мае, а не в апреле», — цитирует Конца BoxingScene.
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