Спарринг-партнер Джейкобса оценил готовность американца к бою с Головкиным

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— Автандил, до боя Джейкобса с Головкиным осталось меньше трех недель. Как выглядит американец? Готов ли он уже к бою?

— Да, он выглядит очень хорошо.

— Тренировки с боксерами ТОП-5, как Вы и Сергей Деревянченко, для него, видимо, не проходят не заметно…

— У него очень высокий уровень готовности.

— На сколько процентов?

— На 100 процентов.

— Считаете, что Джейкобс выдержит 12 раундов жесткого бокса с Головкиным?

— Я думаю, что да.

— До боя осталось 18 дней. Оцените шансы на победу американца?

— Бой будет очень интересным. Джейкобс очень серьезно к нему готовится. Как участник подготовительного лагеря американца, я не буду говорить, кто победит. Но думаю, что бой с Джейкобсом не будет подарком для Головкина.