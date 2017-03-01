Спарринг-партнер Джейкобса оценил готовность американца к бою с Головкиным
Первый номер рейтинга WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе, помогающий готовиться к титульному поединку американцу Дэниэлу Джейкобсу, рассказал корреспонденту Vesti.kz о текущем состоянии «обычного» чемпиона WBA перед встречей с «суперчемпионом» казахстанцем Геннадием Головкиным.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Автандил, до боя Джейкобса с Головкиным осталось меньше трех недель. Как выглядит американец? Готов ли он уже к бою?
— Да, он выглядит очень хорошо.
— Тренировки с боксерами ТОП-5, как Вы и Сергей Деревянченко, для него, видимо, не проходят не заметно…
— У него очень высокий уровень готовности.
— На сколько процентов?
— На 100 процентов.
— Считаете, что Джейкобс выдержит 12 раундов жесткого бокса с Головкиным?
— Я думаю, что да.
— До боя осталось 18 дней. Оцените шансы на победу американца?
— Бой будет очень интересным. Джейкобс очень серьезно к нему готовится. Как участник подготовительного лагеря американца, я не буду говорить, кто победит. Но думаю, что бой с Джейкобсом не будет подарком для Головкина.
Напомним, титульный поединок между «обычным» чемпионом мира по версии WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом и казахстанцем Геннадием Головкиным, владеющим поясами WBA (Super), WBC, IBF и IBO, пройдет в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter