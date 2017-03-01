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https://sport.mail.ru/news/boxing/28928303/
1 марта 2017, 9:13 | Бокс | Vesti.kz

Спарринг-партнер Джейкобса оценил готовность американца к бою с Головкиным

Первый номер рейтинга WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе, помогающий готовиться к титульному поединку американцу Дэниэлу Джейкобсу, рассказал корреспонденту Vesti.kz о текущем состоянии «обычного» чемпиона WBA перед встречей с «суперчемпионом» казахстанцем Геннадием Головкиным.

Поединок пройдет 18 марта в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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— Автандил, до боя Джейкобса с Головкиным осталось меньше трех недель. Как выглядит американец? Готов ли он уже к бою?

— Да, он выглядит очень хорошо.

— Тренировки с боксерами ТОП-5, как Вы и Сергей Деревянченко, для него, видимо, не проходят не заметно…

— У него очень высокий уровень готовности.

— На сколько процентов?

— На 100 процентов.

— Считаете, что Джейкобс выдержит 12 раундов жесткого бокса с Головкиным?

— Я думаю, что да.

— До боя осталось 18 дней. Оцените шансы на победу американца?

— Бой будет очень интересным. Джейкобс очень серьезно к нему готовится. Как участник подготовительного лагеря американца, я не буду говорить, кто победит. Но думаю, что бой с Джейкобсом не будет подарком для Головкина.

Напомним, титульный поединок между «обычным» чемпионом мира по версии WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом и казахстанцем Геннадием Головкиным, владеющим поясами WBA (Super), WBC, IBF и IBO, пройдет в Нью-Йорке 18 марта. Тренер GGG Абель Санчес рассказал, какую тактику он выбрал для своего подопечного, а казахстанец прокомментировал последние высказывания соперника.

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