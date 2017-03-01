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1 марта 2017, 9:01 | Бокс | Vesti.kz

Стангрит: Реальный уровень Ислама мы узнаем тогда, когда он встретится с топовой оппозицией

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал возможность казахстанского боксера Каната Ислама вступить в борьбу за титул WBO в первом среднем весе.

Комментатор бокса рассказал о возможности казахстанца вступить в борьбу за титул WBO. Увеличить
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Как стало известно ранее, мексиканец Сауль «Канело» Альварес, ныне владеющий поясом WBO в первом среднем весе, после боя со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшем собирается покинуть эту весовую категорию и освободить титул.

— Григорий, в случае ухода Альвареса пояс останется вакантным. Мог бы Канат Ислам вклиниться в борьбу за чемпионство?

— Мог бы Канат Ислам вклинится в гонку, или нет, наверное, зависит прежде всего от его команды. Когда пояс становится вакантным, то очень много людей хотят заполучить бой за этот титул. И здесь все решается в кулуарах.

— Но нынешний его уровень позволяет ему это сделать?

— Реальный уровень мы узнаем только тогда, когда человек встретится с топовой оппозицией.

Напомним, после недавней победы Ислама над бразильцем Робсоном Ассисом, российские комментаторы «Матч ТВ» выразили мнение, что Канат уже достиг уровня, чтобы выйти на ринг против именитых боксеров своего дивизиона, таких как Альварес или чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Эрисланди Лара. Сам Ислам, владеющий титулами чемпиона по версии WBO Inter-Continental и по версии WBA Fedelatin, после победы над Ассисом бросил вызов «Канело» и Мигелю Котто.

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