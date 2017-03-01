Стангрит: Реальный уровень Ислама мы узнаем тогда, когда он встретится с топовой оппозицией

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Как стало известно ранее, мексиканец Сауль «Канело» Альварес, ныне владеющий поясом WBO в первом среднем весе, после боя со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшем собирается покинуть эту весовую категорию и освободить титул.

— Григорий, в случае ухода Альвареса пояс останется вакантным. Мог бы Канат Ислам вклиниться в борьбу за чемпионство?

— Мог бы Канат Ислам вклинится в гонку, или нет, наверное, зависит прежде всего от его команды. Когда пояс становится вакантным, то очень много людей хотят заполучить бой за этот титул. И здесь все решается в кулуарах.

— Но нынешний его уровень позволяет ему это сделать?

— Реальный уровень мы узнаем только тогда, когда человек встретится с топовой оппозицией.