Санчес: Хочу посмотреть на лицо Джейкобса после первого удара от Головкина, когда он осознает, что впереди еще 12 раундов

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«Джейкобс представляет из себя испытание, с которым Головкин еще не сталкивался в плане ментальности. Поэтому спарринги в этот раз были более интенсивными. Как это было перед боями со Стивенсом и Лемье. Джейкобс приносит с собой определенный страх ожидания неизвестности за счет своей силы удара и навыков. Это будет хороший бой.

Я хочу, чтобы Головкин начал бой первым. Не думаю, что подбородок Джейкобса вызывает сомнения, мы не стремимся к быстрому нокауту. Мы хотим вернуться к боям Головкина со Стивенсом и Лемье, когда он причинял боль своим оппонентам. Нам нужна не уличная драка, но поединок, в котором он наносит тяжелые удары, которые достигают своей цели.

Я хочу, чтобы сразу после старта Геннадий думал о том, как нанести первый удар, джеб. После этого мне хочется посмотреть на выражение лица Джейкобса, когда он осознает, что впереди еще 12 раундов. Но важнее всего, чтобы GGG понимал, что Дэнни — чертовски классный боец, и не воспринимал его легко, — поделился Санчес.