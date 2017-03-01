Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28927713/
1 марта 2017, 8:59 | Бокс | Vesti.kz

Санчес: Хочу посмотреть на лицо Джейкобса после первого удара от Головкина, когда он осознает, что впереди еще 12 раундов

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес рассказал о тактике, которую они выбрали на предстоящий бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Тренер GGG рассказал какую тактику они выбрали на предстоящий бой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Джейкобс представляет из себя испытание, с которым Головкин еще не сталкивался в плане ментальности. Поэтому спарринги в этот раз были более интенсивными. Как это было перед боями со Стивенсом и Лемье. Джейкобс приносит с собой определенный страх ожидания неизвестности за счет своей силы удара и навыков. Это будет хороший бой.

Я хочу, чтобы Головкин начал бой первым. Не думаю, что подбородок Джейкобса вызывает сомнения, мы не стремимся к быстрому нокауту. Мы хотим вернуться к боям Головкина со Стивенсом и Лемье, когда он причинял боль своим оппонентам. Нам нужна не уличная драка, но поединок, в котором он наносит тяжелые удары, которые достигают своей цели.

Я хочу, чтобы сразу после старта Геннадий думал о том, как нанести первый удар, джеб. После этого мне хочется посмотреть на выражение лица Джейкобса, когда он осознает, что впереди еще 12 раундов. Но важнее всего, чтобы GGG понимал, что Дэнни — чертовски классный боец, и не воспринимал его легко, — поделился Санчес.

Ранее сам Головкин поделился настроем на предстоящий поединок с Джейкобсом, который состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Спарринг-партнер Джейкобса оценил готовность американца к бою с Головкиным

Спарринг-партнер Джейкобса оценил готовность американца к бою с Головкиным

Первый номер рейтинга WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе, помогающий готовиться к титульному поединку американцу Дэниэлу Джейкобсу, рассказал корреспонденту Vesti.kz о текущем состоянии «обычного» чемпиона WBA перед встречей с «суперчемпионом» казахстанцем Геннадием Головкиным.
Еще 7 новостей  Все новости
1 марта

Спарринг-партнер Джейкобса оценил готовность американца к бою с Головкиным

Реальный уровень Ислама мы узнаем тогда, когда он встретится с топовой оппозицией - Стангрит

Хочу посмотреть на лицо Джейкобса после первого удара от Головкина, когда он осознает, что впереди еще 12 раундов - Санчес