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1 марта 2017, 8:55 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Джейкобс сказал, что до смерти боится меня? Думаю, сейчас это своего рода игра

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) рассказал о своем тренировочном процессе и настрое на предстоящий бой с обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.

GGG добавил что в предстоящем бою он будет хозяином ринга а Дэнни гостем. Увеличить
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«Я действительно наслаждаюсь моим тренировочным лагерем. Спасибо моей команде, моему тренеру. Это прекрасное время для меня. Осталась пара недель до боя, я очень доволен.

Джейкобс сказал, что до смерти боится меня? Думаю, сейчас это своего рода игра, и он показывает ее нам. Но мы понимаем, что для нас это очень серьезная ситуация. Я знаю, что он готов на 100 процентов.

Кто будет хозяином ринга? Восточное побережье немного другое, но Нью-Йорк и «Мэдисон» (арена Madison Square Garden) — это моя сторона. Дэнни из Бруклина, его арена — «Баркли» (Barclays Center), а Madison Square Garden — это мой дом. Так что, добро пожаловать ко мне домой, — заявил Головкин на открытой тренировке.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

Для Головкина этот бой станет пятым на Madison Square Garden. Предыдущий поединок казахстанца на этой арене против канадца Давида Лемье, который стал дебютным для GGG на PPV, собрал аншлаг.
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