Головкин: Джейкобс сказал, что до смерти боится меня? Думаю, сейчас это своего рода игра
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) рассказал о своем тренировочном процессе и настрое на предстоящий бой с обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я действительно наслаждаюсь моим тренировочным лагерем. Спасибо моей команде, моему тренеру. Это прекрасное время для меня. Осталась пара недель до боя, я очень доволен.
Джейкобс сказал, что до смерти боится меня? Думаю, сейчас это своего рода игра, и он показывает ее нам. Но мы понимаем, что для нас это очень серьезная ситуация. Я знаю, что он готов на 100 процентов.
Кто будет хозяином ринга? Восточное побережье немного другое, но
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
Для Головкина этот бой станет пятым на Madison Square Garden. Предыдущий поединок казахстанца на этой арене против канадца Давида Лемье, который стал дебютным для GGG на PPV, собрал аншлаг.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter