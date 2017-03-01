Головкин: Джейкобс сказал, что до смерти боится меня? Думаю, сейчас это своего рода игра

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«Я действительно наслаждаюсь моим тренировочным лагерем. Спасибо моей команде, моему тренеру. Это прекрасное время для меня. Осталась пара недель до боя, я очень доволен.

Джейкобс сказал, что до смерти боится меня? Думаю, сейчас это своего рода игра, и он показывает ее нам. Но мы понимаем, что для нас это очень серьезная ситуация. Я знаю, что он готов на 100 процентов.

Кто будет хозяином ринга? Восточное побережье немного другое, но Нью-Йорк и «Мэдисон» (арена Madison Square Garden) — это моя сторона. Дэнни из Бруклина, его арена — «Баркли» (Barclays Center), а Madison Square Garden — это мой дом. Так что, добро пожаловать ко мне домой, — заявил Головкин на открытой тренировке.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

Для Головкина этот бой станет пятым на Madison Square Garden. Предыдущий поединок казахстанца на этой арене против канадца Давида Лемье, который стал дебютным для GGG на PPV, собрал аншлаг.