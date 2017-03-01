Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28927145/
1 марта 2017, 8:47 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин назвал бой, который заставит его подняться в весе

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, назвал бой, который заставит его подняться в более тяжелую весовую категорию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом казахстанец признался что ему комфортно в родном дивизионе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Головкин стал гостем передачи First Take на телеканале ESPN, во время которой ведущий Стивен А. Смит задал ему соответствующий вопрос.

— Флойд Мейвезер — маленький, Келл Брук — маленький. Учитывая твою силу и количество нокаутов, почему бы не попробовать себя в 168 фунтах и не встретиться с кем-то вроде Андре Уорда?

— Я не слишком большой для 160 фунтов. Мой вес — 164−165 фунтов. Думаю, 160 и 154 — хорошо подходят для меня. 168 или 175 фунтов? Если у меня будет действительно большой денежный или объединительный бой, тогда конечно.

Также во время передачи First Take Головкин рассказал о разнице между американцем Флойдом Мейвезером-младшим (49−0, 26 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), с которыми он хочет провести бои.

Свой следующий поединок Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке, его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО). Накануне казахстанец провел открытую тренировку.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Спарринг-партнер Джейкобса оценил готовность американца к бою с Головкиным

Спарринг-партнер Джейкобса оценил готовность американца к бою с Головкиным

Первый номер рейтинга WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе, помогающий готовиться к титульному поединку американцу Дэниэлу Джейкобсу, рассказал корреспонденту Vesti.kz о текущем состоянии «обычного» чемпиона WBA перед встречей с «суперчемпионом» казахстанцем Геннадием Головкиным.
Еще 7 новостей  Все новости
1 марта

Спарринг-партнер Джейкобса оценил готовность американца к бою с Головкиным

Реальный уровень Ислама мы узнаем тогда, когда он встретится с топовой оппозицией - Стангрит

Хочу посмотреть на лицо Джейкобса после первого удара от Головкина, когда он осознает, что впереди еще 12 раундов - Санчес