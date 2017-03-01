Геннадий Головкин назвал бой, который заставит его подняться в весе
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, назвал бой, который заставит его подняться в более тяжелую весовую категорию, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Головкин стал гостем передачи First Take на телеканале ESPN, во время которой ведущий Стивен А. Смит задал ему соответствующий вопрос.
— Флойд Мейвезер — маленький, Келл Брук — маленький. Учитывая твою силу и количество нокаутов, почему бы не попробовать себя в 168 фунтах и не встретиться с
— Я не слишком большой для 160 фунтов. Мой вес — 164−165 фунтов. Думаю, 160 и 154 — хорошо подходят для меня. 168 или 175 фунтов? Если у меня будет действительно большой денежный или объединительный бой, тогда конечно.
Также во время передачи First Take Головкин рассказал о разнице между американцем Флойдом
Свой следующий поединок Головкин проведет 18 марта в
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