Головкин: С Мейвезером — этой бой мечты, а «Канело» — ничто, я потерял к нему уважение
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) стал гостем передачи First Take на телеканале ESPN, в ходе которой рассказал о разнице между американцем Флойдом
Мэйвезером-младшим (49−0, 26 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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Головкин в очередной раз заявил, что готов спуститься в 154 фунта ради «боя мечты» с
«Я не такой большой. Мой вес за месяц до боя 165 фунтов, а вчера после спаррингов я весил 164. Конечно, специально для боя с Флойдом я готов опуститься в 154 фунта или провести бой в 160, если он конечно захочет. Это бой мечты.
Есть большая разница между Мейвезером и «Канело». Флойд есть Флойд, он лучший боксер в
Между тем, сам «Канело» в одном из последних интервью заявил, что он готов драться с Головкиным когда угодно. Мексиканец добавил, что они сделали предложение о бое в сентябре и теперь судьба боя зависит от казахстанца.
Добавим, что Головкин вернется на ринг 18 марта в
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