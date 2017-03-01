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Головкин в очередной раз заявил, что готов спуститься в 154 фунта ради «боя мечты» с Мейвезером-младшим. Также казахстанец добавил, что ему надоела вся эта болтовня вокруг его поединка с «Канело», к которому он потерял уважение.

«Я не такой большой. Мой вес за месяц до боя 165 фунтов, а вчера после спаррингов я весил 164. Конечно, специально для боя с Флойдом я готов опуститься в 154 фунта или провести бой в 160, если он конечно захочет. Это бой мечты.

Есть большая разница между Мейвезером и «Канело». Флойд есть Флойд, он лучший боксер в pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории), а «Канело» — ничто. Я с прошлого года говорю, что хочу этот бой, что он мне нужен. Знаете, я устал от этой всей болтовни. Я потерял к нему уважение, он ведет себя как эгоист, — сказал Головкин.

Между тем, сам «Канело» в одном из последних интервью заявил, что он готов драться с Головкиным когда угодно. Мексиканец добавил, что они сделали предложение о бое в сентябре и теперь судьба боя зависит от казахстанца.