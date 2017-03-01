СМИ отметили «зверский» настрой Головкина на бой с Джейкобсом

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Портал BoxingScene.com озаглавил свой фотоотчет как «Головкин в “режиме зверя” готовится к бою с Джейкобсом». Ранее этот же сайт выразил восхищение физической формой казахстанского боксера.

Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

В преддверии очного противостояния боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, Головкин выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету Джейкобса 12 досрочных побед кряду.

Фото: boxingscene.com.