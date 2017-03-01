СМИ отметили «зверский» настрой Головкина на бой с Джейкобсом
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) провел открытую тренировку перед боем с обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Портал BoxingScene.com озаглавил свой фотоотчет как «Головкин в “режиме зверя” готовится к бою с Джейкобсом». Ранее этот же сайт выразил восхищение физической формой казахстанского боксера.
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
В преддверии очного противостояния боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, Головкин выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету Джейкобса 12 досрочных побед кряду.
Фото: boxingscene.com.
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